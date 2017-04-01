Соцсетью для нарциссов назвали Instagram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британские психологи провели опрос 9447 студентов. Как выяснилось по итогам, молодые люди считают, что Instagram подходит самовлюбленным людям больше, чем Snapchat, Twitter и Facebook. Об этом передает Росбалт.

В частности, 64% участников опроса назвали самой подходящей для нарциссов социальной сетью Instagram, 15% - Snapchat, 11% - Twitter, 10% - Facebook.

Большинство респондентов (78%) знали людей, которые удаляли публикации, не набравшие достаточно лайков. 67% опрошенных признались, что ставили лайки под фото и видео людей, которые до этого оценили их публикации.