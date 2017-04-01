Социальную драму Данияра Сугралинова экранизируют на «Казахфильме»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходят съемки фильма «Мир мечты» по мотивам социальной драмы Данияра Сугралинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основу сюжета легла книга писателя «Кирпичи 2.0». Сам автор литературного произведения дал много свободы режиссеру.

«Для меня это первый опыт работы с литературой, при написании сценария возникали сложности. Мы не хотели делать экранизацию, полагали, что фильм будет по мотивам. Книга определенно задала настроение и тему. Любое кино всегда чем-то отличается от литературы, в фильме больше действия, в книге опора на внутренне состояние человека. Мы постарались раскрыть книгу более кинематографически»,- говорит автор сценария и режиссер фильма Фархат Шарипов.

Работа над сценарием продолжалась довольно долго. Фархат Шарипов впервые встретился с Данияром Сугралиновым летом прошлого года, в период с ноября 2016 по январь 2017 шла совместная работа над сценарием, окончательный вариант сложился только к первому съемочному реальному дню.

На данный момент идет работа над сценой встречи главного героя с девушкой, которая несет в себе одну из тайн. Главный герой находится в абсолютном упадке. Поэтому он соответствующе загримирован. По словам режиссера, это один из ключевых эпизодов.

«Мы заранее отрабатывали важные сцены около месяца, отрабатывали по тексту, характеру, меня это радует, так как в кино редко проводят репетиции. Режиссер очень внимательный. Герой близок мне тем, что он простой человек, хотя у нас с ним разные профессии, мы в чем-то близки. Я сам, к счастью, не попадал в такие ситуации, но видел таких людей, как мой герой»,- говорит исполнитель главной роли Дулыга Акмолда.

Интересно, что возраст героя в фильме изменен по сравнению с книгой.

«Когда подумали о зерне истории, решили, что это проблема общесоциальная, отражает настроения казахстанцев, поэтому мы увеличили возраст персонажа, которому в книге около 25-30 лет. За счет этого масштаб проблемы вырос. Мы показываем самоидентификацию человека в 40 лет. В своем солидном возрасте он до сих пор не понимает, где хорошо, где плохо, где, как и с кем он должен быть»,- поясняет Фархат Шарипов.

Съемки драмы «Мир мечты» планируется закончить в мае, насколько долгим будет процесс монтажа, цветокоррекции, не сообщается. Сам режиссер рассчитывает, что на киноэкраны фильм выйдет к концу года.