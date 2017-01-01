Собственное производство в Казахстане по-прежнему тормозится из-за товаров КНР  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит международный круглый стол «Стыковка экономического пояса Шелкового пути и «Нурлы жол»: состояние и потенциал развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Падает товарооборот между Казахстаном и Китаем, за последние три года в 2,5 раза. Конечно, тут есть объективные причины, связанные с социально-экономическими проблемами: снижение покупательской способности казахстанцев и сокращение объемов производства экспортируемой продукции из Казахстана в КНР», - сказал главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин, отметив, что Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана.







«(...)Проблема, связанная с доминированием на рынках Казахстана китайских товаров, по Алматы это процентов 90. Здесь несколько взаимосвязанных вопросов, во-первых - это существенно снижает возможности Казахстана по реанимации собственного производства. Во-вторых, казахстанско-китайские торговые отношения имеют очень высокую коррупционную составляющую. Данные между китайской и нашей таможней разнятся на 5-6 млрд в год, хотя это имеет объяснение, мы считаем в кубах, а китайская таможня - в номенклатуре товаров, отсюда разница», - отметил эксперт.







Также он выделили, что, несмотря на снижение доли Синьцзяна во внешней торговле между РК и КНР, она остается достаточно внушительной, особенно в отношении импорта из Китая, так как это направление в торговле отдано на откуп шоп-туристам.







«В среднесрочной перспективе, что-то изменить в этих вопросах вряд ли возможно. Вне сырьевых отраслей Казахстан в сравнении с Китаем неконкурентоспособен, следовательно, мы обречены на китайский товарный бум», - говорит эксперт.

Он также отметил, что транспортно-логистические проекты, в рамках сопряжения нового Шелкового пути, не вызывают негативного отношения в обществе.





