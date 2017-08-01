Соблюдать правила дорожного движения призвал туркестанцев прокурор города

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестане за два дня прозошло три ДТП, в результате которых погибли два человека. Еще 4 госпитализированы с различными травмами, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил прокурор города Туркестан Руслан Абдраимов. По его словам, в одном случае 22-летний водитель сбил пожилого пешехода, переходившего дорогу. Виновник ДТП находится в следственном изоляторе.



Во втором ДТП машина опрокинулась. 58-летняя мать управлявшего транспортом водителя погибла на месте происшествия.



«Уважаемые водители! Превышение скорости, халатное отношение к техническому состоянию авто приводит к подобным трагедиям на дороге. Вы рискуете не только своей жизнью, но и создаете угрозу жизни пешеходов и пассажиров. Соблюдайте правила дорожного движения!», - обратился к автолюбителям в соцсетях прокурор города Туркестан.



