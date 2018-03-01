Собака вцепилась ему в горло - озвучена причина смерти жителя Житикары

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- О том, в каком состоянии 59-летний мужчина в Костанае был доставлен в больницу после нападения собаки и что стало причиной смерти, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в Костанайской областной больнице. Как выяснилось, умер мужчина от травматического шока.

«Он поступил к нам в крайне тяжёлом состоянии со следами множественных укушенных рваных ран в области головы, шеи, верхних и нижних конечностей, грудной клетки и спины. Пациент находился в коме 2-3 степени. Судя по следам травм и по предварительным данным судебно-медицинского вскрытия, собака вцепилась в горло и просто-напросто удушила человека. Большой кровопотери не было, причина смерти - травматический шок третьей степени»,- рассказал заместитель главного врача облбольницы Сарлыбек Мещанов.

То есть, по факту, когда собака вцепилась в горло мужчины, у него произошла механическая асфиксия, что и стало причиной смерти.



Напомним, 4 марта в Костанайской области от укусов собаки скончался 59-летний мужчина. Как сообщили в ДВД области, сейчас по факту смерти жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью.