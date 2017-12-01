Сняты первые кадры фильма о Томирис - Акан Сатаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский режиссер сообщил о том, что сняты первые кадры исторического фильма «Томирис», передает МИА «Казинформ».





«Сегодня мы сняли первые кадры нашего большого исторического фильма «Томирис». И сегодня я стал немного взрослее, чем вчера», - написал режиссер Акан Сатаев на своей странице в Instagram, также сообщив о своем дне рождения (родился 23 декабря 1971 года).

По информации киностудии «Казахфильм», картина расскажет о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь.

«Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между народами», - писал древнегреческий историк Геродот, труды которого будут также использованы в разработке сценария фильма.

Фильм снимается по заказу Министерства культуры и спорта РК, генеральным продюсером выступает Алия Назарбаева («Дорога к матери»). Режиссер-постановщик фильма - Акан Сатаев («Рэкетир», «Заблудившийся», «Ликвидатор», «Жаужурек Мын Бала», «Дорога к матери»).

Авторами сценария исторического проекта выступили Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Кроме того, в съемочный процесс будут вовлечены все ведущие творческие силы страны, а также будут приглашены иностранные специалисты: скрипт-доктора и специалисты в области компьютерной графики.

Казахстанская премьера запланирована на декабрь 2018 года.