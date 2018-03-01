Снизилось качество воздуха в 4 городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 1 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 4 городов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, по информации РГП «Казгидромет», в Актау, Актобе, Астане, Костанае неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Алматы, Атырау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.