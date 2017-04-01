Снижение цен на авиабилеты не исключает министр Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек сегодня на заседании Сената Парламента рассказал, что необходимо сделать, чтобы снизить авиационные тарифы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что авиационный рынок в Казахстане был либерализован еще три года назад. «Например, между двумя аэропортами Казахстана может быть сколько угодно перевозчиков. Сегодня в двух направлениях работают по четыре перевозчика - это Алматы-Шымкент и Алматы-Астана. По маршруту «Алматы-Астана» в неделю в отдельные дни осуществляются до 17 полетов», - пояснил он.

По его словам, сегодня цены на авиабилеты начинаются от 11 тыс. тенге у авиакомпании Бек Эйр, Qazaq Air и Scat в случае покупки билета за две недели до вылета. У «Эйр Астаны» минимальная стоимость составляет 15-16 тыс. также за несколько недель до вылета. «Если вы покупаете «день в день», то стоимость билета по маршруту Алматы-Астана превышает 40 тыс. Поэтому мы стараемся вести конкуренцию. На линии Алматы-Астана с появлением четырех перевозчиков мы сегодня имеем различные тарифы - от 11 тыс. и выше. Конечно, минимальная стоимость - это в ночное время, вечернее, может быть не самое удобное. Но это те шаги, которые позволили дать возможность пассажиру покупать по различным тарифам билет», - сообщил министр.



Касательно международных рейсов Женис Касымбек рассказал о некоторых договоренностях с зарубежными авиалиниями. Он напомнил, что венгерский лоукостер WizzAir намерен перевозить казахстанцев в Европу с 8 июня по стоимости от 40 евро и выше.

«Мы предполагаем, что средняя стоимость будет 100 евро и выше, но вероятно, если заранее покупать - за две или за три недели - стоимость билета может быть и 40 евро. Мы открываем рейс на Хельсинки в этом году и на Варшаву. В целом, в рамках работы по ЭКСПО мы в этом году по принципу Open Sky (Открытое небо) даем возможность с любого зарубежного города до семи рейсов осуществлять полеты в Астану, и сегодня мы имеем заявки. Мы считаем, что это будет конкуренцией и будет способствовать снижению стоимости», - считает Женис Касымбек.



При этом министр отметил, что в структуре билета более 30% - это стоимость керосина, 60% которого импортируется.



«Цена на керосин у нас от 150 до 300 тыс. тенге доходит в различных аэропортах. Первая причина - это то, что наши нефтеперерабатывающие заводы стоят на реконструкции. До конца года реконструкция должна завершиться. Сегодня мы примерно более 60% керосина импортируем. До конца года этот дефицит будет ликвидирован, и мы считаем, что стоимость керосина в цене билета должна значительно снизиться», - заключил он.