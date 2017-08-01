Снижающий барьеры между обществом и властью проект запустили в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050» Мухтар Манкеев в рамках третьего заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК рассказал о некоторых проектах в данном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Манкеев проинформировал о проекте под названием «Краудсорсинг kz». По его словам, этот проект поможет проявить себя наиболее активной части общества.

«Этот проект направлен на снижение коммуникационных барьеров между обществом и местной исполнительной властью. Сегодня мы его уже реализуем в Западно-Казахстанской области в городе Уральск как первый пилотный проект. Со следующего года планируем уже в других регионах», - сообщил он.



«Идея какая? - продолжил Манкеев. - Мы знаем, что много хороших программ принимаются акиматами, министерствами, к примеру, в поддержке различных социальных слоев или бизнеса. Но, проведя анализ, мы видим, что общественность не всегда знает смысл данных программ, какие есть реальные инструменты поддержки. Мы предложили, чтобы на нашей платформе «Краудсорсинг kz» сначала акиматы, министерства могли бы разместить данные проекты программ, дальше шло бы обсуждение между общественностью и акиматом».



Манкеев также рассказал о некоторых направлениях по поддержке к переходу на латиницу.



«Нами запущена выставка «Қазақ кітаптары» 1929-1940 годов. Большая работа была проведена с 1500 книгами, изданными в тот период на латинице нашими казахскими авторами, русскими авторами. Мы их нашли совместно с Национальной академической библиотекой. Эта выставка будет идти в НАБ бесплатно до конца года», - рассказал он.



По словам Манкеева, также запущена открытая дискуссия «Move up 2050», в рамках которой с людьми ведутся беседы в самых разных местах - в зонах отдыха, в парках и т.д.



«Общественность хочет работать над различными программами в рамках модернизации общественного сознания. Поэтому мы сейчас проводим работу в столь необычном формате», - заключил он.