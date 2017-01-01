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Снег и туман прогнозируют синоптики в Казахстане 13 января

Снег и туман прогнозируют синоптики в Казахстане 13 января
13 Января 2017 00:10 212

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -   На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, лишь на западе и юго-западе республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

Об этом информирует РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области днем местами ожидается метель.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами  ожидаются туман, гололед.

В  Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ночью ветер 15-20 м/с. 

 

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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