Снег и туман прогнозируют синоптики в Казахстане 13 января
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, лишь на западе и юго-западе республики погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
Об этом информирует РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области днем местами ожидается метель.
В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ночью ветер 15-20 м/с.
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