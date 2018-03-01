Смысл Дня благодарности нужно искать в истории Казахстана - Наталья Жумадильдаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан в третий раз празднует День благодарности - праздник, учрежденный по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева. Депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Наталья Жумадильдаева в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» говорит о значении Дня благодарности и его месте среди других праздников нашей страны.

- Этот праздник не случайно появился в календаре праздничных дней Казахстана. Его появление связано с глубокой историей страны. День благодарности существует во многих странах и в каждой имеет свой оттенок. В Казахстане содержательная часть этого праздника особая, и она разная для разных поколений. Если взять поколение наших родителей, то они просто благодарны казахскому народу за то, что в трудные годы репрессий, когда они оказались в казахстанской степи, они не погибли, а выжили. Если же взять мое поколение, то я благодарна уже просто за то, что я в Казахстане нахожусь в безопасности. Потому, что это мирная страна и мне здесь безопасно, особенно, когда сравнишь с тем, что происходит в мире.



Чему должны быть благодарны мои дети? Ведь это совсем другое, «цифровое поколение». Глава государства, когда предложил праздновать День благодарности 1 марта - в день образования Ассамблеи народа Казахстана, - имел в виду не только межнациональное и межконфессиональное согласие. Он задолго до появления программы «Рухани жангыру» считал, что этот праздник, в первую очередь, нужен новому поколению. Потому, что они не испытали трудностей 30-х, 40-х, 90-х годов. Для них это просто рассказы старших.



За что же новое поколение должно быть благодарно? В первую очередь, молодое поколение должно испытывать благодарность за то, что наша страна сохранила свой суверенитет. За то, что мы живем в успешно развивающемся государстве, которое обозначило себя не только, как девятая по территории страна в мире. Казахстан, несмотря на свою короткую независимую историю, уверенно заявляет о себе. Когда наше «цифровое поколение» вдобавок к этой благодарности усвоит большую, великую историю Казахстана, оно поймет, что казахи, даже понимая, что это опасно - помогать «врагам народа», привезенным со всего Советского Союза, - оказывали бескорыстную помощь всем, кого привела сюда судьба. Несмотря на то, что всего несколько лет назад сами казахи были вынуждены покидать свою Родину, они помогали тем, кто пострадал от политических репрессий. Это должно многому научить наше новое поколение.

- То есть, молодежь, чтобы понять смысл Дня благодарности, должна знать историю страны?

- Да, значение этого праздника связано с историей. И этот праздник будет вбирать в себя и другие значения, в зависимости от того, как будет развиваться страна. Но это чувство благодарности за мир и счастье, за возможности для развития - это основа. Если меня спросят сегодня, кому я хотела бы выразить благодарность, я ответила бы, что хотела бы, в первую очередь, поблагодарить своих родителей и Главу нашего государства. Родителей за воспитание, а Нурсултана Абишевича - за нашу безопасность и стабильность, за то, что я не боюсь завтрашнего дня. Этот день лучше всего подходит для каждого, кто хочет выразить свою благодарность.

Когда сегодняшний день станет историей, возникнут какие-то новые аспекты, придающие новое значение этому празднику. Но сегодня старшее поколение говорит о переселении, о трудностях того времени. В каждой семье есть память о том времени. В северной и центральной частях Казахстана в те годы оказалось очень много мордвы - это мои предки. В поселке Осакаровка Карагандинской области похоронены мои прадеды. Моя мама и ее ровесницы, которые переехали в Алтайский край уже тридцать лет назад, считают своей родиной Казахстан.

- Что Вы можете сказать о содержательной части Дня благодарности, не нужно ли ее расширить?

- Думаю, что этому празднику не нужно ставить какие-то рамки, прописывать каноны для развития. Он неотделим от Дня единства народа Казахстана, Дня памяти жертв политических репрессий. Просто в этот день уместно говорить слова благодарности.

В Казахстане, где в основе всей политики - единство народа, одновременно сохраняется этническое многообразие. Мы же знаем, что все наши этносы сохранились благодаря гостеприимству и толерантности казахского народа. Сегодня это главная тема, об этом говорит наше старшее поколение. Этот праздник будет меняться, с уходом старших поколений и приходом новых. Но официально установленная возможность сказать друг другу «спасибо» всегда будет определять его главное содержание. И всегда будет причина быть благодарными друг другу. Хорошо, что у нас есть такой отдельный праздник - День благодарности.

По линии Ассамблеи народа на этот день у нас запланировано много разных мероприятий, и в Астане, и в Алматы, и в регионах. Но главное, что сегодня очень многие будут выражать благодарность казахскому народу. И это будет искренняя благодарность. Мы знаем, что даже в фашистской Германии отдельные люди помогали советским военнопленным. Но это были единичные случаи. А вот то, что произошло в Казахстане в годы репрессий - массовое проявление милосердия, это не может пройти бесследно.

- Спасибо за беседу.



Фото: www.parlam.kz