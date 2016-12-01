СМС о задержке поездов будут получать казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2017 года железнодорожные перевозчики будут обязаны уведомлять пассажиров о задержке поездов посредством СМС-сообщений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оповещение о задержке поездов - это обязательное требование, которое мы ставим перед перевозчиками. С момента установления факта задержки поезда будет направлено соответствующее оповещение. Оповещение будет не одноразовое. Расходы будет нести перевозчик. Это его обязанность - обеспечить качественную перевозку пассажиров, соответственно и уведомлять в случае задержки поезда, то есть не за счет пассажиров», - проинформировал сегодня на пресс-конференции председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев.

По его словам, также в 2017-2018 годах планируется создание в системе продажи проездных документов «листа ожидания», внедрение call-центра для предоставления жалоб и предложений, а также стандарта обслуживания пассажиров проводниками и так далее.