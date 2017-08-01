СМИ: Жертвами теракта в Барселоне стали не менее 10 человек

АСТАНА. КАЗИНФОМР - Не менее 10 человек скончались в результате теракта в Испании, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на свой источник. Об этом передает Росбалт.

«По имеющимся данным в результате теракта скончалось не менее 10 человек. Судя по всему, все трупы уже развезли. И в полиции сообщают, что это был теракт», - рассказал источник.



Ранее стало известно, что белый микроавтобус протаранил толпу людей на пешеходной улице Рамбла в центре испанской Барселоны в 17:00 (18:00 мск), когда там находились сотни людей. Место происшествия оцеплено, закрыты станции метро и магазины.



Сообщалось, что в результате инцидента погибли не менее двух человек, пострадали 25 человек.



Полиция Барселоны уже квалифицировала инцидент на улице Рамбла как теракт.



Министерство иностранных дел РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших при наезде грузовой автомашины на толпу людей.

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