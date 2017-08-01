СМИ: полиция застрелила одного из устроителей теракта в Барселоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предположительно один из устроителей теракта в Барселоне убит в результате перестрелки с полицией в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Об этом передает ТАСС.

Имя ликвидированного злоумышленника не называется. По информации издания La Vanguardia, еще один преступник по-прежнему находится в бегах.

Ранее испанские СМИ выяснили, что арендатором фургона, на котором в четверг осуществлен теракт в центре Барселоны на улице Рамбла, является Дрисс Укабир, уроженец Марселя, проживающий в каталонском муниципалитете Риполь у границы с Францией. По данным газеты "Публико", он взят под стажу вместе с подельником. Однако позже полиция указала, что задержан лишь один человек, его имя не уточняется.



В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.



Власти Каталонии подтвердили гибель 13 погибших в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками.

Как сообщало ранее МИА "Казинформ", МИД РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших