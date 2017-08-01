СМИ оценили ринг-IQ «Канело» перед боем с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Youtube-канал BDA Boxing проанализировал сильные стороны мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) в преддверии его поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«У «Канело» высокий ринг-IQ. Он грамотно располагается в ринге и создает себе правильную позицию и выбор для удара: сначала в движении он может пробить левый хук, затем - сразу же перестроиться под удар с правой руки. Также важную роль у него, как и у любого другого профессионала, играют «финты» - ложные движения. Наконец, «Канело» грамотно защищается, избегая ударов, а затем сам наносит контрпанчи - обычно по корпусу», - говорит автор видео.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.