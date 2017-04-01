Смертность в дорожно-транспортных происшествиях в Казахстане снизилась почти на треть

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД заявляет о снижении смертности в результате ДТП в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства внутренних дел РК Алмаса Садубаева.

«Благодаря комплексу мер, в том числе законодательных, принимаемых МВД, в настоящее время ситуация на дорогах страны существенно улучшилась. Количество погибших в ДТП на дорогах страны за первый квартал текущего года сократилось на 27% по сравнению с показателем за 3 месяца прошлого года (с 405 до 295)», - написал он в Фейсбуке.

По его данным, число граждан, получивших травму в ДТП, сократилось более чем на 10% (с 4 652 до 4 166). «Это продолжение серьезной позитивной динамики, начиная с 2007 года, смертность на дорогах страны за 10 лет снизилась более чем в 2 раза», - отметил он.