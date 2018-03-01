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Смерть ребенка в стоматологии Караганды: Минздрав прокомментировал наказание врача

20 Марта 2018 13:29 2466
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Смерть ребенка в стоматологии Караганды: Минздрав прокомментировал наказание врача

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ходе расследования по факту смерти в карагандинской стоматологии двухлетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному факту в соответствии с законодательством РК территориальным департаментом Комитета общественного здоровья сейчас проводится проверка. Когда возникает вопрос о надлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей, соблюдении правил и стандартов оказания медицинской помощи, комитет выходят на объект и осуществляют проверку. По ее результатам материалы будут переданы в следственные органы, которые проведут основное расследование», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, дальнейшее решение будет приниматься уже в судебном порядке.

«Вместе с тем мы сейчас также рассматриваем ответственность этого врача, в связи с тем, что и ранее у доктора были нарушения стандартов оказания медицинской помощи. С учетом всех требований департамент охраны общественного здоровья направил иск об изъятии сертификата и о прекращении его профессиональной деятельности до того момента, пока не будет принято другое решение», - отметил он.

«Все эти случаи, когда речь идет о возможном вреде человеку в результате медицинского вмешательства, должны рассматриваться в соответствии с законодательством», - подчеркнул Елжан Биртанов.

Напомним, в Караганде умер двухлетний ребенок после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города. Его мама, обращаясь в СМИ, заявила, что у ее сына не была взята проба на аллергическую реакцию от вводимого препарата.   

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Правительство РК, Здравоохранение, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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