Смерть одного из подростков в Шымкенте признали несчастным случаем
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте закончено разбирательство по одному из дел о самоубийстве школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Отырар.
Ученик 8 класса школы №77 был найден повешенным в своем доме 18 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
По информации телеканала, в ходе разбирательств было установлено, что мальчик, проживающий в частном доме, в отсутствии родителей решил почистить крышу. Он взобрался на стену, но запутался и повис на бельевых веревках. В результате задохнулся.
«По делу была проведена экспертиза соответствующими организациями. Нам выдали справку, что это был несчастный случай. После этого все равно у нас была проверка. Была проведена большая работа со стороны городского отдела образования. Профилактическую работу мы ежедневно проводим. Беседуем с детьми, родителями. Несколько раз приглашали представителей прокуратуры, внутренней политики», - сообщил директор школы-лицея № 77 Ильяс Макаев.
С начала года в Шымкенте были зарегистрированы 4 случая суицида подростков, включая смерть ученика школы №77.
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