Смерть одного из подростков в Шымкенте признали несчастным случаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте закончено разбирательство по одному из дел о самоубийстве школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Отырар.

Ученик 8 класса школы №77 был найден повешенным в своем доме 18 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

По информации телеканала, в ходе разбирательств было установлено, что мальчик, проживающий в частном доме, в отсутствии родителей решил почистить крышу. Он взобрался на стену, но запутался и повис на бельевых веревках. В результате задохнулся.

«По делу была проведена экспертиза соответствующими организациями. Нам выдали справку, что это был несчастный случай. После этого все равно у нас была проверка. Была проведена большая работа со стороны городского отдела образования. Профилактическую работу мы ежедневно проводим. Беседуем с детьми, родителями. Несколько раз приглашали представителей прокуратуры, внутренней политики», - сообщил директор школы-лицея № 77 Ильяс Макаев.



С начала года в Шымкенте были зарегистрированы 4 случая суицида подростков, включая смерть ученика школы №77.