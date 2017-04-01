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Сменился руководитель специализированного дома ребенка Астаны

Сменился руководитель специализированного дома ребенка Астаны
12 Апреля 2017 06:41 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асет Исекешев провел отдельное совещание касательно функционирования и деятельности ГКУ «Специализированный дом ребенка города Астаны», сообщается на официальном сайте города.

Данное учреждение существует в качестве государственного коммунального учреждения, рассчитанного на 100 койко-мест, где работают 138 человек медицинского персонала.

Был заслушан отчет ответственных работников управления здравоохранения. По итогам совещания аким поручил создать общественный попечительский совет из числа общественников, депутатов и с участием заинтересованных лиц, которые призваны обеспечить эффективность и прозрачность функционирования дома ребенка.

Также назначен новый руководитель - Кенжебаева Сауле Кежетаевна, которая имеет более 30 лет опыта работы в системе здравоохранения. В разные годы работала врачом-педиатром, заместителем главного врача по медицинской части в учреждениях здравоохранения.

фото PhotoXPress

Ключевые слова: Астана, Акимат, Назначения,
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