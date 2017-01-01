Сменился пресс-секретарь акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Эльвира Жургенбаева стала руководителем пресс-службы - пресс-секретарем акима Астаны.

"Добрый вечер, друзья! Хотела бы сообщить Вам о важных изменениях в моей жизни. С сегодняшнего дня я руководитель пресс-службы - пресс-секретарь акима города Астаны. На телевидении я проработала около 10-ти лет. Многому научилась, многое увидела. Пришло время для новых ощущений, нового опыта, вызовов и побед! Трудиться в пресс-службе Асета Исекешева - это большая честь и ответственность. Ну, и, так как среди моих друзей в основном - журналисты, скажу вам одно - я ушла недалеко. Будем встречаться на мероприятиях и налаживать новый формат совместной работы! И помните: Асет Исекешев сегодня самый открытый для народа аким. Мы же, его пресс-служба сделаем все, что бы улучшить эту связь и с журналистами!", - сообщила Жургенбаева на своей странице в Facebook.



Эльвира Жургенбаева - уроженка города Жетысай Южно-Казахстанской области. Окончила КазГу им. аль-Фараби. Ее первый сюжет вышел в эфир в 2005 на телеканале «Астана». А в 2009 году уже заняла 1 место на конкурсе «Казахфильма» в номинации «Самый лучший сюжет».