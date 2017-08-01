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Сменился представитель Казахстана в Постоянном совете при ОДКБ

Сменился представитель Казахстана в Постоянном совете при ОДКБ
16 Августа 2017 17:54 306

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК назначил Полпреда Казахстана в Постоянном совете при ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста.

Указом Главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.

Ключевые слова: Назначения, Президент Казахстана, ОДКБ,
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