Сменился представитель Казахстана в Постоянном совете при ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК назначил Полпреда Казахстана в Постоянном совете при ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста.



Указом Главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.