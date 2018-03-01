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Случай с сорвавшимся лифтом с 15 этажа прокомментировали в КазНУ

6 Марта 2018 14:10 848
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Случай с сорвавшимся лифтом с 15 этажа прокомментировали в КазНУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском Национальном университете имени аль-Фараби из-за технической неисправности лифта пострадали два человека. Однако от госпитализации они отказались. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в вузе. 

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«Лифт направлялся вверх. Произошла техостановка на 15 этаже, но двери не открылись. Когда лифт начал движение вверх лопнули лампочки, в кабинке и треснуло стекло. Пассажиры, находившиеся внутри, получили незначительные травмы. Госпитализировать их не стали. Мы уже связались с компанией, обслуживающей наши лифты. Мы сообщили о произошедшем в организацию, обслуживающую наши лифты. Ведутся необходимые работы», - рассказал директор Департамента имиджевой политики и связи с общественностью Даурен Кумарханулы.

Напомним, техостановка лифта в КазНУ произошла в минувший понедельник, около 17:00. О произошедшем рассказали пострадавшие преподаватели. По их словам, кабинка лифта должна была спуститься вниз с 7-го этажа. Однако спуск был резким и начали лопаться лампы в кабине. Затем с первого этажа лифт стал подниматься вверх, остановившись на 15 этаже.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Шолпан Оразбекова

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