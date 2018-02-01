Случаи списания бесплатных лекарств обнаружил Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 100 случаев списания лекарственных препаратов, которые так и не дошли до пациентов, обнаружило Министерство здравоохранения РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Были проанализированы 500 заявлений, почему не получили пациенты препараты. Были случаи, когда человек просто не пришёл. Но были и случаи, по которым сейчас ведётся глубокое расследование, по ним будут приняты очень серьёзные меры вплоть до проверки Счётным комитетом. То есть случаи, когда растраты списывались на лекарства для пациента, а на самом деле он их не получал. И подтверждённых около 100 случаев», - сообщил первый замгендиректора Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Арнур Нуртаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что по поручению министра здравоохранения проводится проверка выписанных рецептов. Всего за 2017 год их было выписано порядка 2 миллионов. Министерство также просит проявить казахстанцев гражданскую ответственность и сообщать о нарушениях.

«На сегодня есть ещё информация, когда лекарства, которые были закуплены в рамках гарантированного бесплатного объёма, оказались в аптеках. По этим случаям будет проведена экспертиза (...) Когда будет выявлено, мы об этом обязательно сообщим всем», - добавил А. Нуртаев.

Всего, по его словам, на сегодня в Казахстане бесплатные лекарства получают более 2,5 миллионов человек. Из тысячи наименований имеются трудности с закупом 60 наименований. Они не закуплены Единым дистрибьютором по нескольким причинам. У производителей заканчивается срок регистрационного удостоверения, либо он больше не заинтересован продавать в РК, в том числе из-за низких цен. Поэтому, возможно, будет пересмотрена стоимость некоторых препаратов.

«Другая причина - проблема с препаратами по лечению туберкулеза. Вы знаете, с прошлого года эти лекарства производила отечественная компания «Ромат». Компания на сегодня находится в процедуре банкротства, производство остановлено, но других производителей нет на рынке. То есть они прекратили поставки в Казахстан. Мы сейчас ведем переговоры с производителями из РФ и Индии, чтобы они вышли на конкурс», - рассказал Артур Нуртаев.

Фото: fintechtime.com