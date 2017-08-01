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Следующее заседание премьеров стран ЕАЭС планируется в Ереване

Следующее заседание премьеров стран ЕАЭС планируется в Ереване
14 Августа 2017 17:07 430

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проведение следующего заседание Евразийского межправительственного совета планируется в Ереване, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующее заседание в узком и расширенном формате состоится в Ереване 30 октября», - сообщил Премьер-Министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Между тем, Премьер-Министр России Дмитрий Медведев из-за плотного графика предложил перенести на другую дату проведение очередного заседания.

«Есть одна корректива. Когда мы это в узком составе обсуждали, другую дату согласовывали. Я просто обратил внимание коллег, что у нас, у российской стороны, там очень плотно по поездкам, всякие разные места. Поэтому до этого предлагалась дата 24-25 октября. Я просил бы рассмотреть именно эти даты. Потому что 30-31 октября, это вне графика было предложено», - сказал Медведев.

Главы правительств решили еще раз обговорить дату с учетом графика коллег.

Отметим, совет собирается раз в квартал.

Ключевые слова: Правительство РК, ЕАЭС, Армения,
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