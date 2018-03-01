Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Следовавший в Россию пассажирский автобус сломался в Акмолинской области

2 Марта 2018 10:57 855
Поделиться:
Следовавший в Россию пассажирский автобус сломался в Акмолинской области

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 140 км автодороги «Астана-Петропавловск» в 1 км от села Алаколь Буландынского района Акмолинской области произошла поломка пассажирского автобуса марки «Ванхол», следовавшего по маршруту «поселок Мерке-город Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Новости по теме

В Актобе электрик погиб во время ремонта строительного крана
В полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы Полиция оцепила здание суда в Алматы

«Сотрудниками ОЧС Буландынского района и местных исполнительных органов из неисправного пассажирского автобуса эвакуированы и размещены в пункте обогрева КГУ «Алакольская основная школа» 54 пассажира, из них 52 гражданина Республики Таджикистан, 2 гражданина Российской Федерации и 2 водителя, граждане Республики Казахстана.  В числе пассажиров также находились двое  детей», - отмечается в сообщении.

Состояние эвакуированных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Автобус доставлен в теплый бокс на ремонт в Алакольский ДЭП ДЭРСУ-87.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив