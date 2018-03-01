Следовавший в Россию пассажирский автобус сломался в Акмолинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 140 км автодороги «Астана-Петропавловск» в 1 км от села Алаколь Буландынского района Акмолинской области произошла поломка пассажирского автобуса марки «Ванхол», следовавшего по маршруту «поселок Мерке-город Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
«Сотрудниками ОЧС Буландынского района и местных исполнительных органов из неисправного пассажирского автобуса эвакуированы и размещены в пункте обогрева КГУ «Алакольская основная школа» 54 пассажира, из них 52 гражданина Республики Таджикистан, 2 гражданина Российской Федерации и 2 водителя, граждане Республики Казахстана. В числе пассажиров также находились двое детей», - отмечается в сообщении.
Состояние эвакуированных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Автобус доставлен в теплый бокс на ремонт в Алакольский ДЭП ДЭРСУ-87.
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