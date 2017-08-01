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Скорая помощь будет работать по новым правилам в Казахстане

Скорая помощь будет работать по новым правилам в Казахстане
16 Августа 2017 16:09 238

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская скорая будет работать по новым правилам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Подписан и вступил в силу приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан. Новый приказ скорой медпомощи предлагает дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медицинской помощи населению РК», - пояснили в пресс-службе Минздрава.

По категориям срочности, вызова оптимизированы и сгруппированы по симптомам (синдромам). В частности:

- 1 категория: Состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи. Время прибытия бригады до 10 минут;

- 2 категория: Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 15 минут;

- 3 категория: Состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 30 минут;

- 4 категория: Состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады до 60 минут.

Необходимо отметить, что первые 3 категории (1,2,3) будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, 4 категория - на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки.

Данное новшество направлено на снижение догоспитальной летальности путем оказания экстренной помощи в 3 этапа:

- оказание первой помощи пострадавшему до приезда бригады скорой медицинской помощи;

- оказание скорой медпомощи фельдшерскими/врачебными бригадами;

- оказание медицинской помощи на уровне приемных отделений стационаров.

Согласно новому приказу, первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы и др.

Кроме того, предлагается данным приказом новый формат деятельности приемных отделений стационаров с усилением триаж-сортировки пациентов и готовностью принятия пациентов с любой формой патологии.

В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность - врач приемного отделения («emergency doctor»), для своевременного оказания экстренной медицинской помощи и в случае необходимости, проведения начальных реанимационных и иных мероприятий до стабилизации состояния пациентов.

«Таким образом, в результате новой реформы за счет рационального распределения ресурсов пациент получит своевременную и качественную медицинскую помощь; медицинская организация - более эффективное и рациональное использование кадровых ресурсов и лечебно-диагностического оборудования, а также повышение уровня удовлетворенности своевременным и качественным оказанием медицинских услуг. В свою очередь государство получит снижение уровня догоспитальной смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни», - отметили в Минздраве.

Ключевые слова: Здравоохранение, Минздрав РК,
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