Скончался один из пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался один из пострадавших вчера при пожаре в Атырауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию областной больницы.
Напомним, в Атырауской области в районе вахтового поселка произошел пожар в общежитии, на месте возгорания были обнаружены тела шести человек, четверо были доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.
Семьям погибших в Атырауской области при пожаре в общежитии окажут материальную помощь. Об этом вчера на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин.
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