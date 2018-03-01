Скончался один из пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался один из пострадавших вчера при пожаре в Атырауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию областной больницы.

Напомним, в Атырауской области в районе вахтового поселка произошел пожар в общежитии, на месте возгорания были обнаружены тела шести человек, четверо были доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.

Семьям погибших в Атырауской области при пожаре в общежитии окажут материальную помощь. Об этом вчера на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин.