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Скончался молодой депутат Аскар Бопылдыков

Скончался молодой депутат Аскар Бопылдыков
28 Декабря 2016 12:12 1035

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 27 на 28 декабря скончался 32-летний депутат маслихата Атырауской области Аскар Бопылдыков (Торебай), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать... Эта новость нас поразила. Он скончался ночью. Оказывается, он долгое время болел, но болезнь развилась в октябре-ноябре. Тело Аскара отправлено в ауыл Акжайык. Похороны состоятся 30 декабря», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» в телефонном разговоре руководитель аппарата областного маслихата Ержан Туркестанов.

Бопылдыков Аскар Торебаевич родился 20 декабря 1984 года. Женат, есть дети. Был председателем Атырауского областного филиала Молодежного крыла «Жас Отан».

 

 

Ключевые слова: Атырауская область,
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