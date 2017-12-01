-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:33 431
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:36 2068
-
-
-
13:26 914
-
-
Скончался известный журналист Рахат Мамырбек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался известный журналист, веб-редактор сайта «Азаттык» Рахат Мамырбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этой трагической вести сообщил корреспондент радио «Азаттық» Нуртай Лахан на своей странице в Фейсбук.
«Кто думал, что ты так рано уйдешь из этой жизни. Добрая душа, терпеливый характер и очень грамотный человек. Ты всегда ходил с улыбкой на лице», - написал он.
Как сообщает Азаттык, журналист скончался в алматинской больнице, куда был доставлен вечером в понедельник, 11 декабря, после внезапного ухудшения самочувствия.
Рахат Мамырбек родился 10 февраля 1978 года в ауле Тарбагатай Аягозского района ВКО, выпускник Алматинского государственного университета. В последние годы работал редактором сайта «Азаттык» на казахском языке, работал в Алматинском бюро. Кроме того, он вел программы прямого эфира AzattyqLIVE, в которых поднимались актуальные темы. Выступал автором проекта «Еркін сөз» и его ведущим.
Ранее работал журналистом в ТРК «Казахстан», на телеканалах «Алматы» и «31 канал».
- Стала известна причина смерти канадского миллиардера Шермана и его жены
- Выбраны самые смешные фотографии животных 2017 года
- Власти Индонезии сообщили о гибели людей в результате землетрясения
- МИА «Казинформ» и азербайджанское агентство Trend подписали меморандум о сотрудничестве
- Даурен Абаев наградил сотрудников МИА «Казинформ»
- Алан Ажибаев: В Казахстане с начала года отражено более 100 тысяч кибератак
- Американка 24 года присваивала пенсионные выплаты умершей матери
- Кабмин Молдовы одобрил внесение румынского языка в Конституцию страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана