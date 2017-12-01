Скончался известный журналист Рахат Мамырбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался известный журналист, веб-редактор сайта «Азаттык» Рахат Мамырбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этой трагической вести сообщил корреспондент радио «Азаттық» Нуртай Лахан на своей странице в Фейсбук.

«Кто думал, что ты так рано уйдешь из этой жизни. Добрая душа, терпеливый характер и очень грамотный человек. Ты всегда ходил с улыбкой на лице», - написал он.

Как сообщает Азаттык, журналист скончался в алматинской больнице, куда был доставлен вечером в понедельник, 11 декабря, после внезапного ухудшения самочувствия.

Рахат Мамырбек родился 10 февраля 1978 года в ауле Тарбагатай Аягозского района ВКО, выпускник Алматинского государственного университета. В последние годы работал редактором сайта «Азаттык» на казахском языке, работал в Алматинском бюро. Кроме того, он вел программы прямого эфира AzattyqLIVE, в которых поднимались актуальные темы. Выступал автором проекта «Еркін сөз» и его ведущим.

Ранее работал журналистом в ТРК «Казахстан», на телеканалах «Алматы» и «31 канал».