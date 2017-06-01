Скончался дипломат Шакир Намазбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 июня в возрасте 71 года ушел из жизни ветеран-дипломат Шакир Намазбаев.

«На протяжении 14 лет он работал в дипломатической системе страны. В 1993 году возглавил управление в МИД РК, затем был советником посла Казахстана в Индии, послом по особым поручениям, советником посла РК в Швейцарской Конфедерации, советником министра иностранных дел Казахстана. МИД РК выражает соболезнования семье и родным Шакира Исламулы»,- говорится в сообщении на официальной странице МИД РК в Facebook.