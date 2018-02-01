Скончался бывший главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» Ержуман Смайыл

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни первый лауреат Премии Президента РК, заслуженный деятель Казахстана, главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» Ержуман Смайыл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Печальное известие сообщил председатель правления АО ««Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook.

«Сегодня у коллектива газеты большое горе. Мы узнали о смерти Ер-ага, который дважды руководил газетой. Даже не верится в это. В начале года «егеменовцы» отметили 70-летие Ер-ага. Это было совсем недавно, мы сидели за дастарханом, беседовали. Услышав печальную весть, мы растерялись. Выражаем соболезнование семье покойного, его детям, близким. Прощай, ага!», - написал Дархан Кыдырали.

Ержуман Смайыл начал трудовой путь корреспондентом газеты «Социалистік Қазақстан» (сейчас «Егемен Қазақстан»). В 2003-2010 года был президентом, вице-президентом АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан». Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Автор: Самал Қабышева