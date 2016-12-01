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Скончался британский певец Джордж Майкл

Скончался британский певец Джордж Майкл
26 Декабря 2016 05:48 231

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.    

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует «, - сообщил телеканалу агент по рекламе артиста.

На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.

 

 

Ключевые слова: Великобритания, Память,
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