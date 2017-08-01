Скончалась актриса Вера Глаголева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

«Да, она умерла», - сказала Гузеева.



Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света» (1975). Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: «Враги» (1977), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «О тебе» (1981) «Идущий следом» (1984), «Зонтик для новобрачных» (1986).



Также актриса снималась и у других режиссеров.



В 1990 году Вера Глаголева дебютировала как режиссер фильмом «Сломанный свет», где сыграла главную роль. Затем она сняла картины «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006). Четвертая режиссерская работа Веры Глаголевой - драма «Одна война» (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.