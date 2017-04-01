Сколько стоит высшее образование в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Средняя стоимость очного обучения в вузах Восточного Казахстана в этом учебном году варьируется от 430 тысяч тенге до 800 тысяч тенге. Все зависит от выбранного вуза, специальности и формы обучения, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг стоимости образовательных услуг в крупных вузах региона, как государственной формы собственности, так и частного вуза показал следующее.



Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова обучает гуманитарным специальностям более широкого выбора будущего - учителя, юриста, ядерщика, программиста, международника, переводчика, эколога, таможенника и так далее. К примеру, получить высшее образование педагога «предметника» со степенью бакалавра (включая естественные науки) можно за 443 тысячи тенге в год (два профильных предмета, к примеру, химия-биология). Но эту цену придется платить за обучение в том случае, если не удалось получить государственный грант.



На 100 тысяч дешевле (в 342 тыс. тенге) обойдется в год платное обучение еще на 21 факультетах. «Ядерная физика», «Информатика», «Туризм», «Финансы», «Юрисприденция», «Государственное и местное управление» и так далее, но и на эти специальности факультетам выделяется большое число грантов - лидируют специальности «Информационные системы» и «Иностранные языки» (от 250 до 540 грантов). Стоимость же заочного, вечернего и дистанционного обучения на базе ТиПО в ВКГУ варьируется от 186 тысяч до 210 тысяч тенге.







Специфика базового вуза региона, Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева, старейшего технического вуза страны, готовить инженерные кадры для главных региональных отраслей - металлургии, горного дела, машиностроения, строительства, энергетики. Те же три ступени обучения - бакалавриат, магистратура, докторантура. Не сумел набрать нужное количество баллов на "грант" - есть платная альтернатива. Стоимость платного обучения не менялась с 2011 года - от 346 тысяч тенге до 600 тысяч тенге. Платное заочное обучение - 281 тысяча тенге.



К теме «оттока абитуриентов из региона» здесь относятся спокойно, объясняя сокращение объективными последствиями «демографической ямы» конца 90-х годов. Сегодня в вузе обучается порядка 5 тысяч студентов, хотя несколько лет назад было 12 тысяч.



«Но мы начинаем прирастать, - сообщает Сауле Рахметуллина, директор департамента стратегии развития и мониторинга ВКГТУ. - И надеемся, что «перелом» наступил. У вуза есть история, есть имя, есть доверие и потенциал. Университет вошел в малое число вузов страны, участвующих в подготовке инженерных кадров для ГПИИР-2. Мы одними из первых в стране открыли военную кафедру, тесная «связка» с градообразующими предприятиями, где студенты проходят практику, гарантирует нашим выпускникам трудоустройство. Вуз имеет сильный научный потенциал с серьезной научно-исследовательской базой, лабораториями, технопарком. Сейчас вместе с предприятиями и зарубежными партнерами реализуем инновационные высокотехнологические проекты по снижению себестоимости производственных процессов и многократным экологическим эффектом, о которых надо рассказывать отдельно. Одним из последних трендов является привлечение зарубежных ученых из вузов Германии, Англии, Австралии, России, Польши. А реализуя уникальный проект «Трёхъязычие - формула успеха» авторской методики переводчика, полиглота, известного в мире лингвиста Дмитрия Петрова, мы значительно расширяем горизонты «полиязычных знаний» наших выпускников, что позволяет нам также готовить кадры педагогов для профессионального обучения базовым рабочим специальностям».









«Вопрос ценообразования платного обучения в Государственном медицинском университете города Семей - это вопрос уровня министерства здравоохранения при согласовании с министерством образования и науки,- говорит проректор по учебно-методической и воспитательной работе ГМУ Айгуль Жунусова. - Окончательную цену устанавливает МОН до начала учебного года, но за последние годы цены на обучение не менялись. Пока оплата «коммерческого» обучения на «бакалавриате» составляет 609 тысяч тенге, в резидентуре и магистратуре чуть выше - порядка 800 тысяч тенге в год. «Бакалавриат» - в течение 5 лет готовим врачей общей практики, стоматологии, медицинских сестер высшей категории, врачей общественного здравоохранения, медико-профилактического дела, фармацевтов. Еще по четырем специальностям «доучиваем» в магистратуре, по двум - в докторантуре и по 16 специальностям - в резидентуре. В этом году планируем открыть факультет педиатрии. Это не новый факультет, когда-то в ГМУ готовили педиатров. Подробный перечень специализаций размещен на сайте вуза».



Проректор Жунусова отмечает, что желающих стать врачом по-прежнему много. Ежегодно подают заявление до 1000 абитуриентов, но принять могут лишь 600-700 человек. И это при том, что процесс получения высшего медицинского образования один из самых длительных по времени.



«После 5 лет получения базового образования «бакалавра» надо пройти 2-х летнее обучение в интернатуре, затем (исключая терапевтов и врачей общей практики) нужно обязательно пройти уровень резидентуры, иначе не будет допуска к клинической деятельности. Это акушерство-гинекология, педиатрия и хирургия. Причем минимальный срок обучения в резидентуре - 2 года, максимальный - 4 года (это зависит от выбранной специальности). К примеру, если кардиохирург или нейрохирург, то 4 года, а если просто хирург - то 2 года», - рассказала Айгуль Жунусова.









«Сумма в 430 тысяч тенге определена на текущий учебный год министерством образования, - разъясняет Галина Канапьянова, первый вице-президент Казахстанско-Американского Свободного университета, - именно столько тратит государство на обучение одного студента по госзаказу, и мы не можем понизить эту цифру. К примеру, обучение на факультете «иностранный язык» обходится в 443 тысячи тенге, в то время как в вузах Астаны и Алматы стоимость обучения на «инязе» доходит до 600-700 тысяч тенге. КАСУ готовит бакалавров по 19 специальностям, магистрантов по 8 специальностям, докторантов (на базе трехлетнего стажа). Бизнес, право и международные отношения, иностранные языки, педагогика, психология, менеджмент, юриспруденция. «Изюминкой» вуза является обучение по трем языковым программам - на английском, казахском, русском языках. Студенты -англичане практику проходят в США».



Между тем, вице-президент КАСУ отмечает, что в числе самых «острых» проблем высшего образования приграничного региона страны является огромный отток абитуриентов на учебу в зарубежье. По ее словам, едут обучаться в соседний Китай, но чаще всего - в Россию.



«Уже сейчас представители вузов Томска, Новосибирска, Омска и других российских вузов проводят тестирование восточноказахстанских выпускников, а значит, после получения аттестата ребята уедут, а ведь уезжают самые умненькие детки», - с сожалением отмечает Галина Канапьянова.