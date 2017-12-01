Сколько стоит пригласить Деда Мороза в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Услуги вызова Дедов Морозов и Снегурочек на дом теряют популярность, заявляют в агентствах по организации праздников, опрошенных корреспондентом МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что в прошлом году эксперты event-агентства 1show.kz отмечали снижение популярности услуги в полтора раза, чем в предыдущем. В этом году спрос продолжает падать. Цена за двух персонажей осталась прежней - от 25 до 30 тысяч тенге. В эту цену входят 30 минут различных программ, игр, песен и интерактивов.

Как рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» менеджер агентства «Астана карнавал» Асылтас Дильдебаева, которая сама играет Снегурочку, предлагаются 35 программ, каждая из которых создается с учетом возраста, количества детей, образа героев. Стоимость за дополнительных аниматоров - от 15 тысяч тенге. В основном, приглашают Эльзу и Анну (героев мультфильма Диснея «Холодное сердце»). Как говорят в агентстве, они не новогодние персонажи, но популярные. Требования к новогодним и другим героям предъявляются строгие - они должны быть артистичными, иметь хороший голос и дикцию.

«Бывало, что дети плакали, чтобы Дед Мороз и Снегурочка остались. А взрослые, когда видят этих персонажей, то начинают вести себя, как дети. Они могут играть любые игры, вплоть до перетягивания каната и любят детские загадки. Наверное, дети не радуются так, как взрослые. Бывает, что в одном ресторане проводится несколько корпоративов. На один из них приглашают Деда Мороза и Снегурочку. Когда другие видят героев сказок, то автоматически подтягиваются к их столу и жалеют, почему что сами не додумались тоже пригласить новогодних персонажей», - делится своими впечатлениями Асылтас Дильдебаева.

Что касается подарков, актеры не видят, что дарят родители детям. Но, по их словам, иногда они дарят домашних животных.

Некоторые агентства предлагают родителям организовать праздник самим, не прибегая к услугам сторонних лиц, лишь арендуя костюмы и атрибуты праздника.