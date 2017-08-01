Сколько стоит одеть школьника в элитных магазинах Астаны 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всего 2 недели осталось до нового учебного года. Сезон школьного шопинга в самом разгаре. Корреспондент МИА «Казинформ» сделал обзор цен на форму, охватив базары и элитные бутики.





На Центральном рынке столицы купить полный «набор» одежды (включая рубашку и обувь) можно в пределах 19,5 тыс. тенге. Костюм из брюк, пиджака и жилетки стоит 15 тыс. тенге. Но можно договориться и за 12 тыс. тенге. Производство, как уверяют продавцы, - Турция, Китай, Кыргызстан. При этом не вся продукция имеет этикетки с информацией о производителе и составу материала.















Цены на классические белые рубашки варьируются от 1,5 тыс. до 4 тыс. тенге. Приемлемая по качеству и материалу - обойдется примерно в 3,5 тыс. тенге. Брюки или юбку на девочку можно найти за 4 тыс. тенге, блузку - 3 тыс., пиджак - 6 тыс. Обувь на рынке продается от 6 тыс. до 14 тыс. тенге.









В бутиках торговых центров школьную форму, соответствующую требованиям по качеству материала, и обувь можно приобрести в пределах 35 тыс. тенге.







В элитных магазинах, где продается одежда мировых брендов, цена одной классической белой рубашки из хлопка доходит до 105 тыс. тенге, средняя стоимость - 40 тыс.. Набор для мальчика стоит 275 700 тенге, в него входят пиджак за 119, 3 тыс. тенге, брюки за 44, 6 тыс. тенге, рубашка за 54,8 тыс. тенге, туфли - 57 тыс. тенге. Набор для девочки - 257 тыс. тенге (пиджак - 104,8 тыс. тенге, юбка - 49, 4 тыс., блузка - 43, 4 тыс, туфли - 60 тыс.).







Ранее «Казинформ» разбирался в требованиях к единой школьной форме столичных учеников. Начиная с нового учебного года, учащиеся всех первых классов пойдут в школу в темно-синем. В школах, где существовала своя форма, внедрение будет постепенным.