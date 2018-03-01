Сколько средств планируют собрать в Фонде обязательного медстрахования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, сколько средств ожидается к началу функционирования системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К началу функционирования системы ОСМС с учетом предполагаемого переноса срока на 2019 год планируется собрать 114 млрд тенге», - сообщили в фонде в ответ на запрос редакции.

Также в пресс-службе ФСМС отметили, что средств к началу полноценной работы фонда должно хватить.

«Одним из принципов развития казахстанской модели социального медицинского страхования является сбалансированность гарантий и обязательств, в связи с чем риска нехватки средств поступлений на ОСМС не ожидается», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в фонде сообщали, что сроки начала оказания услуг ОМСМ могут быть перенесены.

фото: globalmedical.com