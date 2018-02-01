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Сколько денег Казахстан выплатит своим участникам Олимпиады-2018

26 Февраля 2018 00:15 2837
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Сколько денег Казахстан выплатит своим участникам Олимпиады-2018

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По завершении Зимних Олимпийских Игр-2018 стало окончательно известно, кто из казахстанцев может рассчитывать на премиальные от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно Постановлению Правительства РК от 19 декабря 2014 года денежные поощрения полагаются тем участникам Олимпийских Игр, кто сумел занять места с 1 по 6. Под этот критерий подпадают только бронзовый призер Пхенчхана фристайлистка-могулистка Юлия Галышева и мужская эстафетная команда по шорт-треку, занявшая 6 место.

Так, Юлия Галышева должна получить от государства 75 тысяч долларов.

Эстафетная команда шорт-трекистов, состоящая из четырех человек (Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов) в сумме получит за счет республиканского бюджета 20 тысяч долларов, так как согласно постановлению «выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты), осуществляются каждому спортсмену в 100% размере денежного поощрения».

Кроме того, денежное поощрение полагается тренерам спортсменов. Так, тренерскую сумму за медаль Галышевой - 75 тысяч долларов - разделят ее первый тренер (10% от общего размера денежного поощрения тренеров), личный тренер (80%) и главный тренер сборной команды Республики Казахстан по виду спорта (10%).

В командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) выплаты денежных поощрений получают главный тренер сборной команды Республики Казахстан и два тренера, указанные в подпункте 3 пункта 2 Правил. А это тренера, имеющие спортивное профессиональное образование, осуществляющие учебно-тренировочный процесс (не менее двух лет) спортсменов в определенной области подготовки (специальная, технико-тактическая, обще-физическая) и/или дополнительно осуществляющий подготовительный процесс с главным тренером сборной.

«Выплата денежного поощрения главному тренеру сборной команды Республики Казахстан (национальной сборной команды по виду спорта) в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) осуществляется в 100% размере денежного поощрения. Выплата денежного поощрения тренерам в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) осуществляется в 100% размере денежного поощрения», - отмечается в тексте постановления.

Таким образом, тренеры шорт-трекистов должны получить поощрение в сумме 15 тысяч долларов.

Итого, Казахстан по итогам Олимпиады-2018 должен выплатить спортсменам и тренерам 185 тысяч долларов.

Отметим, что остальные казахстанцы, попавшие в Топ-10, заняли места с 7 по 9 (фристайлисты-могулисты Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд, эстафетная команда лыжников и шорт-трекист Абзал Ажгалиев), поэтому на получение премий рассчитывать не могут.

Фото: Данияр Майлыбаев/НОК Казахстана

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Ключевые слова: Спорт, Алматы, Олимпиада,
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Автор:

Альберт Ахметов

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