Сколько денег Казахстан выплатит своим участникам Олимпиады-2018

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По завершении Зимних Олимпийских Игр-2018 стало окончательно известно, кто из казахстанцев может рассчитывать на премиальные от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Постановлению Правительства РК от 19 декабря 2014 года денежные поощрения полагаются тем участникам Олимпийских Игр, кто сумел занять места с 1 по 6. Под этот критерий подпадают только бронзовый призер Пхенчхана фристайлистка-могулистка Юлия Галышева и мужская эстафетная команда по шорт-треку, занявшая 6 место.

Так, Юлия Галышева должна получить от государства 75 тысяч долларов.

Эстафетная команда шорт-трекистов, состоящая из четырех человек (Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов) в сумме получит за счет республиканского бюджета 20 тысяч долларов, так как согласно постановлению «выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты), осуществляются каждому спортсмену в 100% размере денежного поощрения».

Кроме того, денежное поощрение полагается тренерам спортсменов. Так, тренерскую сумму за медаль Галышевой - 75 тысяч долларов - разделят ее первый тренер (10% от общего размера денежного поощрения тренеров), личный тренер (80%) и главный тренер сборной команды Республики Казахстан по виду спорта (10%).

В командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) выплаты денежных поощрений получают главный тренер сборной команды Республики Казахстан и два тренера, указанные в подпункте 3 пункта 2 Правил. А это тренера, имеющие спортивное профессиональное образование, осуществляющие учебно-тренировочный процесс (не менее двух лет) спортсменов в определенной области подготовки (специальная, технико-тактическая, обще-физическая) и/или дополнительно осуществляющий подготовительный процесс с главным тренером сборной.

«Выплата денежного поощрения главному тренеру сборной команды Республики Казахстан (национальной сборной команды по виду спорта) в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) осуществляется в 100% размере денежного поощрения. Выплата денежного поощрения тренерам в командных видах спорта (игровые виды спорта, групповые упражнения, эстафеты) осуществляется в 100% размере денежного поощрения», - отмечается в тексте постановления.

Таким образом, тренеры шорт-трекистов должны получить поощрение в сумме 15 тысяч долларов.

Итого, Казахстан по итогам Олимпиады-2018 должен выплатить спортсменам и тренерам 185 тысяч долларов.

Отметим, что остальные казахстанцы, попавшие в Топ-10, заняли места с 7 по 9 (фристайлисты-могулисты Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд, эстафетная команда лыжников и шорт-трекист Абзал Ажгалиев), поэтому на получение премий рассчитывать не могут.



Фото: Данияр Майлыбаев/НОК Казахстана