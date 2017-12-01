Сколько будет зарабатывать государство на платных дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько будет зарабатывать государство ежегодно на платных дорогах, рассказал председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в текущем году начаты работы по устройству системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, за счет которых планируемый ежегодный сбор составит порядка 4 млрд тенге. «К 2020 году ежегодный сбор составит порядка 30 млрд тенге», - сообщил Пшембаев на пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК.

В целом, по его словам, в текущем году продолжены строительные работы на переходящих проектах Центр-Юг на участке Темиртау-Караганда, включая обход города Караганды, в рамках проекта Центр-Восток на участке Астана-Павлодар-Семей-Калбатау, Бейнеу-Актау, Актобе-Атырау, Капшагай-Талдыкорган, Астана Петропавловск и Уральск-Каменка, общей протяженностью 1,2 тыс. километров.

Наряду с переходящими проектами за счет бюджетных средств начата реализация шести проектов: Бейнеу-Акжигит, Щучинск-Зеренда, Таскескен-Бахты, Ушарал-Достык, Осиновский перевал, Костанай-Денисовка, протяженностью 511 километров.

«На 2018-2019 годы планируется продолжить строительство и реконструкцию 4,4 тысяч километров, капитально отремонтировать 800 километров, провести средний ремонт 6,2 тыс километров автодорог республиканского значения», - отметил Пшембаев.

В следующем году планируется завершить участок Астана-Павлодар коридора Центр-Восток, участок Темиртау-Караганда, автодорог Уральск-Каменка с выходом на Саратов и Таскескен-Бахты.

В целом, по итогам проведенной работы планируется улучшить состояние 90% автодорог республиканского значения, довести долю дорог первой и второй технической категорий до 50%. «Это позволит увеличить пропускную способность загруженных участков автодорог и грузоперевозки в 2 раза, и в 1,5 раза сократить время пребывания в пути», - заключил глава комитета.