Скандально известного чиновника в Караганде не выпустят под залог - суд 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Директора государственного предприятия ТОО «Окжетпес Т» из Темиртау Ерлана Утешева, арестованного по подозрению в коррупции, не освободили из изолятора и отменили определение о возможности выйти на свободу под залог, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Карагандинский областной суд не только оставил в силе постановление об аресте, но и отменил определение суда, дававшее Утешеву возможность выйти из изолятора под залог денег в размере 1 миллиона 134 тысяч 500 тенге.

«Изучив доводы адвоката в интересах подозреваемого Утешева Ерлана Амантаевича, коллегия по уголовным делам постановила: постановление Темиртауского городского суда об избрании меры пресечения «содержание под стражей» оставить без изменения. Определение о возможности освобождения под залог в размере 1 миллиона 134 тысяч 500 тенге - отменить», - вынесла постановление судья Карлыгаш Нурмагамбетова.

Таким образом, Ерлан Утешев будет сидеть в СИЗО ровно два месяца, то есть на период расследования по делу о хищении бюджетных денег. По истечении этого времени, если расследование завершится, то продлевать пребывание в изоляторе либо освобождать под залог или подписку о невыезде будет уже суд в процессе судебных слушаний.







Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 189 УК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность».

Напомним, 31 мая вечером Темиртауский городской суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» директору государственного коммунального предприятия «Окжетпес Т» Ерлану Утешеву. Судья Шерван Аюбекова вынесла постановление об аресте подозреваемого на два месяца. Ровно такой срок предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом на проведение расследования. Также судья оставила за подозреваемым право внести залог в размере 500 месячных расчетных показателей и после этого находиться на период следствия под мерой пресечения «залог».

Ерлан Утешев подозревается в хищении бюджетных денег. Ему вменяют присвоение и хищение вверенного чужого имущества по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. По предварительной версии следствия, Ерлан Утешев осуществил закуп труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях Темиртау по завышенным ценам, и часть денег присвоил.

Скандальную известность чиновник получил после того, как совершил в пьяном состоянии смертельное дорожно-транспортное происшествие, где погибла женщина и пострадали двое. В результате Утешев лишился должности начальника управления энергетики Карагандинской области, а также водительских прав на 4 года и партбилета «Нур Отан». Уголовное дело по факту ДТП было прекращено за примирением сторон.