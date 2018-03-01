Ситуация с подтоплением осложнилась в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконуре четвертые сутки продолжаются работы по ликвидации подтопления ряда дворовых территорий жилых домов и участков автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, талые воды, обильные дожди и отсутствия в городе ливневой системы стали причиной небывалого потопа в Байконуре.

По информации пресс-службы городской администрации, в целом ситуация в городе стабилизировалась. Однако в 7-м микрорайоне города положение осложнилось в связи с порывом водопровода, ведущего к нескольким домам, и подтоплением подвалов в домах № 3,4,5.

На месте порыва на водопроводе выполнены аварийно-восстановительные работы, последствия порыва устраняются, уровень воды значительно понизился. Но из-за мороза часть воды в 7-м микрорайоне замерзла. Образовавшийся лед вывозится с помощью спецтехники. Работники жилищного хозяйства продолжают откачку воды. В работах задействованы автомобили с насосами и мотопомпы.









Ход работ по ликвидации подтопления в 7-м микрорайоне находится на контроле управления городского хозяйства администрации города, отметили в пресс-службе.





