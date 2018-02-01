Ситуация с паводком обострилась в селе Кайназар Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Кайназар Алматинской области повысился уровень талой вода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 14 часов ситуация осложняется. Прибывающая вода затапливает село. Специалисты работают, но не успевают. Талая вода начала поступать и в дома. Только что дом одной семьи подтоплен, они остались на улице. В селе проживает более 5 тысяч человек», - сказал местный житель Марат Баисов.

«Мост, по которому ученики ходили в школу, убрали. Сейчас дети ходят в школу через объездную дорогу», - говорит еще одна жительница Акмарат Ибрагимова

Представитель пресс-службы ДЧС по Алматинской области Азамат Журтбаев сообщил о проводимых работах в селе Кайназар Жамбылского района.

«Ведется работа по углублению арыков, откачке воды из дворов. От местных органов управления и спасательных служб работают 15 человек. Убрали небольшой мост, так как он не выдержал бы наплыва воды. Вода распространилась на территорию около 50 дворов», - сказал А. Журтбаев.

