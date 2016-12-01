Ситуация с ККБ говорит о сложной ситуации в финсекторе Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ситуация с Казкоммерцбанком (Qazкom) стала свидетельством сложного положения финансового сектора, считают опрошенные корреспондентом МИА «Казинформ» эксперты.

«Казкоммерцбанку была уже обещана поддержка на самом высоком уровне. Это сигнал кредиторам, что они могут не беспокоиться. Казкомерцбанк имеет значительный кредитный портфель в валюте и в тенге», - отметил экономист Саян Комбаров.

«Полагаю, банковское кредитование и финансовая система во главе с Нацбанком, монетарная и государственная экономическая политика, в том виде, в каком она сложилась в РК, подрывают долгосрочное устойчивое развитие страны», - говорит эксперт, добавляя, что, банковское и иностранные займы, которые привлекаются частным и квазигосударственным сектором, не приводят к росту производительности, ответственному и прибыльному инвестированию.

При этом Комбаров обратил внимание, что в случае краха ККБ, рынок ожидает сильная коррекция и возможно бегство средств вкладчиков.

«Дело в том, что банки с частичным резервированием никогда не могут вернуть одновременно все вклады. В этом случае возможно падение прочих банков и потери вкладчиков или же Нацбанку придётся оказать помощь прочим банкам за счёт эмиссии, что приведёт к обесценению тенге, снижение рейтингов заимствования БВУ», - пояснил эксперт.

Саян Комбаров придерживается мнения, что ни один убыточный частный или государственный банк или предприятие не должны поддерживаться за счёт государства и налогоплательщиков.

«Убыточные и нерентабельные предприятия и их руководство не несут перед обществом никакой ответственности. Наоборот, получают больше помощи за счёт средств бюджета и налогоплательщиков. Иностранные кредиторы охотно дают взаймы под гарантии государства, которое переносит убытки на плечи производительных и ответственных сберегателей, которые вынуждены нести бремя ухудшения экономического и социального положения. Сбережения вместо развития идут на поддержку паразитических и непроизводительных структур», - посетовал Саян Комбаров.

Также он не видит, оптимального решения в ситуации с Казкоммерцбанком

«Руководство банка и финансовые регуляторы несут ответственность за то, что во время не остановили развитие негативных событий в банке. Дефолт убыточных предприятий был бы наиболее справедливым решением, позволяющим вычистить гниль из финансовой системы, пока она не распространилась. Необходима коррекция рынка, спрос и списание неликвидных активов по рыночной цене, реструктуризация долгов. После корректировки рынка и определения настоящих цен на активы, возможен рост», - прогнозирует он.

В свою очередь экономист Жарас Ахметов отмечает, что государство не даст хода негативному сценарию и о нем «думать даже не хочется».

«А что делать, если нет другого выхода? Он слишком большой, чтобы позволить ему рухнуть», - кратко ответил он.

Напомним, стало известно что Национальный банк 14 декабря предоставил заем АО «Казкоммерцбанк» в размере 400,8 млрд тенге, а уже сегодня банк сегодня частично погасил заем Национального банка на сумму 200 млрд тенге.

Ранее агентством Bloomberg сообщалось, что спасение Казкоммерцбанка, возможно, обойдется в 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). Данная операция (по спасению банка) - одна из альтернатив, обсуждаемых в настоящий момент представителями АО Казкоммерцбанк и Нацбанка РК, и может стать крупнейшей со времени глобального финансового кризиса, произошедшего 7 лет назад, когда государство предоставило 20 млрд долларов на реструктуризацию задолженности банков страны.