Ситуация с 7-летним мальчиком из ЮКО: комментарий Загипы Балиевой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева поделилась своим мнением касательно сложившейся ситуации с семилетним мальчиком из Южно-Казахстанской области, которого накануне вечером мать забрала из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Уполномоченный по правам ребенка, я рада, что ребенок сейчас с мамой. Я со своей стороны сделала все, чтобы мальчик был под охраной государства», - рассказала Загипа Балиева в комментарии агентству.

«С моей стороны была лишь просьба - успокоиться всем. Для того, чтобы было принято решение после того, как прибудут органы, прокуратура. Я попыталась объяснить маме, что в интересах ребенка не могу их пропустить, что им нужно успокоиться», - отметила она.

По словам Уполномоченного по правам ребенка, ребенок готовился ко второй экспертизе, потому что этот процесс тяжелый, и с ним работали психологи.

«Представитель прокуратуры также предлагала остаться в центре до утра, переночевать, но мать с адвокатом забрали мальчика», - добавила Загипа Балиева.

Она отметила, что ребенок не слышал разговора, потому что находился на втором этаже, и все его права были соблюдены. При этом детский омбудсмен считает, что мать ребенка «дезинформировали».

«Теперь мама полностью в ответе за него. Я желаю ребенку здоровья и чтобы семья воссоединилась», - сказала она.

«С другой стороны, у тех детей, которых обвиняют, тоже есть право на защиту. Нужны представители обеих сторон, адвокаты, чтобы и та сторона была уверена, что все сделано законно и не было сомнений», - сказала Загипа Балиева, комментируя намерение матери семилетнего мальчика сделать экспертизу в Алматы.

После воссоединения мальчик с мамой уехали из центра. Находятся они в настоящее время, со слов З. Балиевой, в Астане. В центре же остались бабушка и тетя мальчика.



Напомним, вчера стало известно о том, что мать семилетнего мальчика из ЮКО забрала ребенка из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК.

14 марта в Шымкент прилетела Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, чтобы лично встретиться с мальчиком из села Абай и сопроводить его в Астану для проведения комплексной экспертизы.

15 марта на экстренном совещании аким ЮКО Жансеит Туймебаев сообщил, что в отношении ряда ответственных лиц приняты меры.

16 марта общественница Аружан Саин обратилась к Генеральному прокурору РК с просьбой взять на контроль дело первоклассника.

Спустя некоторое время пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что Генеральным прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора.