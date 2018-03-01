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Систему социализации молодёжи создадут в Казахстане

2 Марта 2018 14:29 733
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Систему социализации молодёжи создадут в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Абзал Нукенов рассказал о планах запустить «Общенациональный молодёжный проект», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня мы планируем в Казахстане ряд  серьёзных мероприятий. Одно из них мы условно называем «Общенациональный молодёжный проект». Группа экспертов, молодёжных лидеров работает над этим проектом. Суть заключается в том, чтобы организовать своеобразную систему социализации, социальных «лифтов» через организацию системы таких мотивационных механизмов», - сказал вице-министр по делам религий и гражданского общества РК  Абзал Нукенов по время встречи с молодёжью, после открытия айти-центра в Центре развития молодёжных инициатив Павлодарской области в ходе своего рабочего визита в регион.

Систему социализации молодёжи создадут в Казахстане 

По его словам, в этом году инициаторы проекта по содействию карьерного, социального роста молодых казахстанцев планируют увидеть первые плоды такой работы.

«Пилотные проекты мы будем реализовывать в Западно-Казахстанской области. Планируем, и далее будем распространять его на всей территории», - добавил вице-министр.

Систему социализации молодёжи создадут в Казахстане 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Правительство РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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