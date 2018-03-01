Систему социализации молодёжи создадут в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Абзал Нукенов рассказал о планах запустить «Общенациональный молодёжный проект», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы планируем в Казахстане ряд серьёзных мероприятий. Одно из них мы условно называем «Общенациональный молодёжный проект». Группа экспертов, молодёжных лидеров работает над этим проектом. Суть заключается в том, чтобы организовать своеобразную систему социализации, социальных «лифтов» через организацию системы таких мотивационных механизмов», - сказал вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов по время встречи с молодёжью, после открытия айти-центра в Центре развития молодёжных инициатив Павлодарской области в ходе своего рабочего визита в регион.





По его словам, в этом году инициаторы проекта по содействию карьерного, социального роста молодых казахстанцев планируют увидеть первые плоды такой работы.

«Пилотные проекты мы будем реализовывать в Западно-Казахстанской области. Планируем, и далее будем распространять его на всей территории», - добавил вице-министр.



