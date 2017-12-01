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Систему электронного декларирования на таможне запустят 1 января

25 Декабря 2017 12:28 1024
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Систему электронного декларирования на таможне запустят 1 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Система электронного декларирования при таможенных процедурах «Астана-1» будет частично запущена с 1 января 2018 года. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев на конференции в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«94 процента всех процедур это две большие процедуры - экспорт и импорт. Сам экспорт 18 процентов, мы его запустим с 1 января очень четко, думаю, что это будет довольно-таки неплохо», - сказал А.Тенгебаев.

По его словам, для обсуждения вопросов, связанных с внедрением новой информационной системы, был создан специальный чат. Большинство участников обсуждения поддержали введение системы «Астана-1».

Председатель Комитета отметил, что по вопросу о введении с 1 января электронного декларирования только по экспорту будет доложено на заседании Правительства.

В свою очередь, заместитель председателя КГД Госман Амрин сообщил, что электронное декларирование по процедуре «импорт» будет запущено с 1 февраля.

В беседе с журналистами Г.Амрин пояснил, что проблемы при использовании ИС «Астана-1» связаны с несоответствием форматов баз данных требованиям системы.

Как пояснила директор департамента таможенного декларирования НПП «Атамекен» Дина Мамашева, в связи с проблемами, возникающими при использовании ИС «Астана-1», палата предлагает на некоторое время отложить переход на эту систему.

Напомним, 13 декабря текущего года Главой государства подписан Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС», который предусматривает упрощение таможенных процедур и перевод их в электронный вид.

С 1 января 2017 года все 17 таможенных процедур должны были быть переведены на электронное декларирование. Первый пилотный проект по таможенной процедуре «таможенный транзит» был запущен в октябре текущего года, с 28 ноября начата пилотная эксплуатация остальных 16 таможенных процедур.

Всего в отношении товаров применяются следующие 17 таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего потребления; свободная таможенная зона; свободный склад; временный ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; специальная таможенная процедура.

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Ключевые слова: Минфин РК, Экономика,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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