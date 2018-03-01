Сирота из Павлодара прошел отборочный тур музыкального проекта «Ты супер!»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Даулетхан Аканов из детской деревни семейного типа Павлодара выступает в Москве, на музыкальном проекте «Ты супер!», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аканов Даулетхан, воспитанник детской деревни семейного типа Павлодара, прошёл первый отборочный тур музыкального проекта НТВ «Ты супер!», который проходит в Москве, - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - Выступления участников оценило жюри, в состав которого вошли композитор Игорь Крутой, певица Юлиана Караулова, победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» Сергей Лазарев, продюсер и композитор Виктор Дробыш.

В конкурсе участвуют дети из разных уголков России, других стран СНГ и из Сирии. Даулетхан на момент выступления смог проявить себя достойно и продемонстрировать свой талант миллионам зрителей, рассказала его воспитатель Гульжан Тауова, которая сопровождает ученика в поездке.



«Уникальный шанс показать музыкальные способности на таком масштабном социальном проекте выпадает не каждому, это огромный шаг к большому успеху», - говорит Г. Тауова.



По словам самого мальчика, он испытал сильное волнение, но постарался полностью выложиться во время выступления.

«Представлять Республику Казахстан на международном конкурсе для меня - огромная ответственность и гордость за свою Родину», - сказал он.

С мальчиком поработали профессиональные музыканты, специалисты по вокалу, режиссёр, которые подобрали музыкальную композицию и сценический образ. Большой вклад в подготовку Даулетхана Аканова внесли его педагоги - руководитель вокального кружка «Арнау» детской деревни Даулет Бегалинов и руководитель студии «Pavlodar music studio» Павлодара Гульжан Темиржанова.