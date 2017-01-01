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Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане
15 Января 2017 09:59 182

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии выразил поддержку делегации, которая будет представлять вооруженные группировки на мирных переговорах в Астане, намеченных на конец января. Это следует из заявления оппозиции, опубликованном в официальном Twitter.

Как отмечает РБК, оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-техническую поддержку военной делегации. Комитет также поддерживает предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве.

В заявлении также подчеркивается необходимость арабского и международного присутствия на переговорах о политическом статусе, «особенно группы соседствующих с Сирией стран».

Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января в столице Казахстана Астане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения режима перемирия в Сирии. Также во встрече примет участие делегация из России.

Ключевые слова: Безопасность, Астана, Внешняя политика Казахстана,
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