Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии выразил поддержку делегации, которая будет представлять вооруженные группировки на мирных переговорах в Астане, намеченных на конец января. Это следует из заявления оппозиции, опубликованном в официальном Twitter.

Как отмечает РБК, оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-техническую поддержку военной делегации. Комитет также поддерживает предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве.



В заявлении также подчеркивается необходимость арабского и международного присутствия на переговорах о политическом статусе, «особенно группы соседствующих с Сирией стран».



Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января в столице Казахстана Астане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения режима перемирия в Сирии. Также во встрече примет участие делегация из России.