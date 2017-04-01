Сирийская оппозиция высказалась по авиаударам США по Сирии

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Сирийская оппозиция приветствовала удар США по правительственной военной базе в пятницу, призывая Вашингтон к дальнейшим действиям против режима президента САР Башара Аль-Асада.

Как передает региональный корреспондент «МИА Казинформ», оппозиция приветствовала воздушный удар ВМС США и призвала Соединенные Штаты нейтрализовать способность правительственных сил осуществлять воздушные налеты. В интервью региональным СМИ пресс-секретарь сирийской коалиции Ахмад Рамадан сказал, что надеется на еще большее количество американских ударов... и что это только начало».

Между тем, сирийское государственное телевидение назвало американские действия США актом агрессии.

«Одна из наших авиабаз в центре страны была поражена на рассвете ракетой, выпущенной Соединенными Штатами, что привело к некоторым потерям», - сказал военный источник в Дамаске. Он не представил более подробной информации о характере потерь.