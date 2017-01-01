Сирия сегодня: Как восстанавливается исторический Хомс   

ХОМС. КАЗИНФОРМ - В древнем историческом городе Хомс Сирийской Арабской Республики, которому более 4 тыс лет, идут восстановительные работы разрушенных районов. Ранее против правительственной армии здесь противостояли вооруженные группировки салафитско-джихадисткого толка. Специальный корреспондент МИА «Казинформ» продолжает рассказ о Сирии в своих путевых заметках.





Хомс - четвертый город Сирии по численности населения и по значимости с экономической точки зрения. С географической точки зрения город с древности являлся важным торговым перекрестком, связывающим Дамаск и Пальмиру со Средиземным морем. Впрочем, Хомс и сейчас сохраняет актуальность в качестве важного логистического пункта, связывающего автотрассами Дамаск и Пальмиру с прибрежными городами Средиземного моря.

Хомс - мистический город. В 1260 году войско монгольского правителя Хулагу было разбито уже в ходе первой битвы при Хомсе и в дальнейшем так и не смогло его завоевать, хотя уже завладело всеми другими городами Сирии. Из-за высокой концентрации ртути в почве Хомса в городе совсем нет скорпионов. Но особая достопримечательность города - река Оронт, протекающая точно с юга на север.







Ареной ожесточенных боев стал старейший район Хомса Бахбуд в окрестности исторической мечети имени Халида ибн Аль-Валида Аль-Махзуми и один из древних базаров региона Шам. Мечеть расположена на месте захоронения Халида ибн Аль-Валида, сподвижника пророка Мухаммада, получившего свое прозвище Сайфуллах, что в переводе означает меч Аллаха. Этот полководец является одним из немногих в истории, кто не был побежден ни в одной из своих 43 битв.

Некоторые постройки в Хомсе, в том числе и в старом рынке, сохранены с прошлого тысячелетия. В этом же месте находились центральные штабы антиправительственных вооруженных группировок. Здесь же происходили крупнейшие столкновения сирийской армии и вооруженных группировок.







Контроль над городом правительственная армия установила в мае 2014 года после двухлетней войны в этом городе. С тех пор идут восстановительные работы, особенно в районе древнего рынка и мечети Х.Аль-Валида. В редких рядах можно увидеть торговцев, продающих одежду, продукты питания и моющие средства. Сюда приходят покупатели из окрестных домов, которые были частично разрушены, но в них проживают жители.







В одном из просторных рядов базара открыта единственная торговая точка. Продавец Хамид поглядывает на редких прохожих в надежде, что на него обратят внимание. Затем снова отрешенно упирается взглядом в разрушенные здания.







«Когда боевики зашли в город, я с семьей переехал в район «Шамс», где мы прожили около 7 месяцев. Потом снова меняли место жительства, пока боевики-экстремисты не вышли из этого города. С их уходом мы снова вернулись в Хомс. Я проживаю в районе Гута. На известный в Хомсе рынок приезжаю торговать. Продаю одежду и другие вещи. Я торговал здесь до войны, но после террористов рынок был полуразрушен. Когда правительственные силы вернули контроль над городом, я снова вернулся сюда и открыл дополнительную торговую точку. Но в целом, торговля у меня слабая. Когда смотришь на разруху вокруг, то, кажется, что весь мир отвернулся от Сирии», - говорит сокрушенно Хамид.







Инженер Гассан Жансииз объяснил, почему местные власти решили восстановить именно эту часть города в Хомсе в первую очередь.

«В этой части города открылось первое в Сирии торговое здание, первые фабрики и производственные предприятия. Эта часть города с древности была местом собраний, заключения крупных коммерческих сделок между купцами из других регионов Сирии и государств. В этом районе также расположена современная гидроэлектростанция, и эта часть города до сих пор рассматривается как одна из важных торговых и промышленных артерий страны. Даже сейчас, когда вокруг вся площадь разрушена, в районе еще проживает 4 тысячи 600 семей, которые и составляют костяк торговцев и работников, восстанавливающих рынок. Эта часть базара называется «Халид Айсария» - центр производства и торговли шелковыми и шерстяными изделиями. В средние века этот центр был одним из важных экономических артерий города», - говорит Жансииз.







Здание Дома инженеров («Дар уль-мухандисийн») - в груде обломков и канцелярских вещей, когда-то принадлежавших персоналу этого учреждения. Сверху здания отчетливо видны кварталы города, наиболее пострадавшие от боевых действий. Там же лежат гильзы патронов, нашелся даже детонирующий механизм гранаты. Боевики специально откручивали его, чтобы граната не сработала во время боевых действий.









«Не приближайся лучше к грудам обломков. Здесь работали саперы для разминирования зданий. Но кто знает, вдруг что-то осталось. Никто от ошибок не застрахован», - предостерегает солдат вооруженной охраны.

Вдруг где-то на окраине города раздаются звуки автоматной очереди.







«Это стрельбы на полигонах. Периодически готовят солдат, чтобы были в боеготовности. Некоторые репортеры и журналисты сгущают краски, выпуская материалы о том, что в городе все еще идут боевые действия. На самом деле сам город Хомс находится под полным контролем. Конечно, с восточной стороны Пальмиру контролирует террористическая организация ДАИШ (ИГИЛ), на севере окопались вооруженные группировки, но они далеко - не в пригороде Хомса, а в сельской местности. А город мы уверенно контролируем», - поясняет с улыбкой военнослужащий охраны.

Военные отмечают, что боевики в большинстве своем малообразованные люди, которые почти незнакомы с Кораном.







«Между так называемой «умеренной оппозицией» и экстремистскими организациями весьма тонкая грань. Большинство вооруженных группировок в своей идеологии несут зерна салафизма - «Джейш Аль-Ислам», «Лиуа ат-Таухид». Кто они? Все они придерживаются идеологии международной террористической сети «Аль-Каеда». Во время боевых действий они никого не жалеют, ни солдат, ни мирных жителей. Им не нужен сирийский народ. В населенных пунктах граждан не трогают - они нужны в качестве «живых щитов». Боевики в рядах вооруженных группировок - люди, бедные в своем духовном развитии. Они едва знают Коран и вряд ли читали какую-то другую литературу. Но зато они слушаются своих шейхов из-за границы, но при этом не могут критически оценить ситуацию и ведутся на все сомнительные призывы. Но как только боевики терпят поражение, то объявляют себя «умеренной оппозицией», забывая о казнях пленных сирийских солдат или обстреле мирных жителей», - пояснил сопровождающий военнослужащий из вооруженной охраны, который представился сотрудником разведслужбы Сирии.





